JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITES DE LA COLLEGIALE SAINT-ETIENNE Capestang
samedi 19 septembre 2026 · Capestang
Informations pratiques
Capestang
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITES DE LA COLLEGIALE SAINT-ETIENNE
Place Jean Jaures Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites libres de cet édifice gothique remarquable construit au début du XIVe siècle sur l’emplacement de l’ancienne église romane.
Visites libres de cet édifice gothique remarquable construit au début du XIVe siècle sur l’emplacement de l’ancienne église romane. .
Place Jean Jaures Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 52 42 67 37
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITES DE LA COLLEGIALE SAINT-ETIENNE
Self-guided tours of this remarkable Gothic building, constructed in the early 14th century on the site of the former Romanesque church.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITES DE LA COLLEGIALE SAINT-ETIENNE Capestang a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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