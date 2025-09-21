Journées Européennes du Patrimoine Visites de la mine Gabe Gottes Sainte-Marie-aux-Mines

Journées Européennes du Patrimoine Visites de la mine Gabe Gottes

5 Rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Explorez les Mines d’Argent de Sainte-Marie-aux-Mines avec l’association Asepam. Découvrez l’histoire de 300 ans d’exploitation minière dans un cadre naturel préservé.

Explorez un site unique chargé de 300 ans d’histoire minière à Sainte-Marie-aux-Mines, grâce aux visites organisées par l’association Asepam. Plongez dans un réseau souterrain aménagé pour découvrir les vestiges de cette exploitation minière, parfaite pour une introduction à la géologie et à la minéralogie au cœur d’une nature préservée. .

5 Rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 62 11 contact@asepam.org

English :

Explore the Sainte-Marie-aux-Mines Silver Mines with the Asepam association. Discover the history of 300 years of mining in an unspoilt natural setting.

German :

Erkunden Sie die Silberminen von Sainte-Marie-aux-Mines mit dem Verein Asepam. Entdecken Sie die Geschichte von 300 Jahren Bergbau in einer geschützten natürlichen Umgebung.

Italiano :

Esplorate le miniere d’argento di Sainte-Marie-aux-Mines con l’associazione Asepam. Scoprite la storia di 300 anni di attività mineraria in un ambiente naturale incontaminato.

Espanol :

Explore las minas de plata de Sainte-Marie-aux-Mines con la asociación Asepam. Descubra la historia de 300 años de minería en un entorno natural intacto.

