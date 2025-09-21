Journées Européennes du Patrimoine Visites de la Mosquée Turque de Flers Flers

Journées Européennes du Patrimoine Visites de la Mosquée Turque de Flers Flers dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visites de la Mosquée Turque de Flers

25 Rue du Pont Feron Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Poussez les portes de la mosquée et laissez-vous surprendre ! Entre salle de prière aux magnifiques céramiques, salon de thé convivial et espaces dédiés à la jeunesse, ce lieu de dévotion est aussi un véritable centre culturel. Une découverte unique à ne pas manquer !

Visite libre ou guidée. .

25 Rue du Pont Feron Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Visites de la Mosquée Turque de Flers

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites de la Mosquée Turque de Flers Flers a été mis à jour le 2025-09-06 par Flers agglo