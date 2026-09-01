JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITES DE L’EXPOSITION « LES ÉCARTS CESSENONAIS » Cessenon-sur-Orb
samedi 19 septembre 2026 · Cessenon-sur-Orb
Informations pratiques
Cessenon-sur-Orb
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITES DE L’EXPOSITION « LES ÉCARTS CESSENONAIS »
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites libres et commentées de l’exposition « Les écarts Cessenonais » regroupant des photographies et des textes sur les hameaux, les lieux-dits, les domaines, les habitations situés en périphérie du village.Noël – Artisanat d’art et gourmandises
Visites libres et commentées de l’exposition « Les écarts Cessenonais » regroupant des photographies et des textes sur les hameaux, les lieux-dits, les domaines, les habitations situés en périphérie du village. .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 63 70
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITES DE L’EXPOSITION « LES ÉCARTS CESSENONAIS »
Self-guided and guided tours of the exhibition “Les Écarts Cessenonais,” featuring photographs and texts about the hamlets, local landmarks, estates, and homes located on the outskirts of the village.No%EBl – Artistic crafts and gourmet treats
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITES DE L’EXPOSITION « LES ÉCARTS CESSENONAIS » Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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