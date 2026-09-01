Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITES DE L’EXPOSITION « LES ÉCARTS CESSENONAIS »

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites libres et commentées de l’exposition « Les écarts Cessenonais » regroupant des photographies et des textes sur les hameaux, les lieux-dits, les domaines, les habitations situés en périphérie du village.Noël – Artisanat d’art et gourmandises

Visites libres et commentées de l’exposition « Les écarts Cessenonais » regroupant des photographies et des textes sur les hameaux, les lieux-dits, les domaines, les habitations situés en périphérie du village. .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 63 70

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITES DE L’EXPOSITION « LES ÉCARTS CESSENONAIS »

Self-guided and guided tours of the exhibition “Les Écarts Cessenonais,” featuring photographs and texts about the hamlets, local landmarks, estates, and homes located on the outskirts of the village.No%EBl – Artistic crafts and gourmet treats

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITES DE L’EXPOSITION « LES ÉCARTS CESSENONAIS » Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN