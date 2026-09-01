Journées européennes du patrimoine Visites du canot de la SNSM, Pierre Loti II Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Visites du canot de la SNSM, Pierre Loti II
Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le fonctionnement de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et rencontrez ses bénévoles qui vous sensibiliseront aux dangers de la mer.
Puis visitez leur canot de sauvetage construit en 1999. .
Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Visites du canot de la SNSM, Pierre Loti II
L’événement Journées européennes du patrimoine Visites du canot de la SNSM, Pierre Loti II Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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