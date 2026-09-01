Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Visites du canot de la SNSM, Pierre Loti II

Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le fonctionnement de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et rencontrez ses bénévoles qui vous sensibiliseront aux dangers de la mer.

Puis visitez leur canot de sauvetage construit en 1999. .

Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Visites du canot de la SNSM, Pierre Loti II

L’événement Journées européennes du patrimoine Visites du canot de la SNSM, Pierre Loti II Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque