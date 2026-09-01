Informations pratiques

Saou

Journées Européennes du Patrimoine Visites du château de Lastic, le Château d’Eurre et la Chapelle de Saint-Tiers

Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite de trois lieux mythiques du village Le château de Lastic, le château d’Eurre et la chapelle de Saint-Thiers. Inscription obligatoire.

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Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes decouverteforetsaou@gmail.com

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English :

Tour of three legendary sites in the village: Lastic Castle, Eurre Castle, and the Saint-Thiers Chapel. Registration required.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites du château de Lastic, le Château d’Eurre et la Chapelle de Saint-Tiers Saou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme