Journées Européennes du Patrimoine Visites du château de Lastic, le Château d’Eurre et la Chapelle de Saint-Tiers Saou
samedi 19 septembre 2026 · Saou
Informations pratiques
Saou
Journées Européennes du Patrimoine Visites du château de Lastic, le Château d’Eurre et la Chapelle de Saint-Tiers
Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite de trois lieux mythiques du village Le château de Lastic, le château d’Eurre et la chapelle de Saint-Thiers. Inscription obligatoire.
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Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes decouverteforetsaou@gmail.com
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English :
Tour of three legendary sites in the village: Lastic Castle, Eurre Castle, and the Saint-Thiers Chapel. Registration required.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites du château de Lastic, le Château d’Eurre et la Chapelle de Saint-Tiers Saou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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