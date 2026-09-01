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Journées Européennes du Patrimoine Visites du château de Lastic, le Château d’Eurre et la Chapelle de Saint-Tiers Saou

samedi 19 septembre 2026 · Saou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
26400 Saou
Département
Drôme
Tarif

Saou

Journées Européennes du Patrimoine Visites du château de Lastic, le Château d’Eurre et la Chapelle de Saint-Tiers

Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite de trois lieux mythiques du village Le château de Lastic, le château d’Eurre et la chapelle de Saint-Thiers. Inscription obligatoire.
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Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   decouverteforetsaou@gmail.com

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English :

Tour of three legendary sites in the village: Lastic Castle, Eurre Castle, and the Saint-Thiers Chapel. Registration required.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites du château de Lastic, le Château d’Eurre et la Chapelle de Saint-Tiers Saou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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