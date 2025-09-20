Journées européennes du Patrimoine / Visites du château Le Kinnor Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge

Journées européennes du Patrimoine / Visites du château Le Kinnor Fervaques

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ; des visites du château Le Kinnor de Fervaques sont organisées le samedi 20 septembre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 21 septembre de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00.

Fervaques Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 32 33 96 lekinnor@orange.fr

English : Journées européennes du Patrimoine / Visites du château Le Kinnor Fervaques

As part of the European Heritage Days, tours of Château Le Kinnor de Fervaques are organized on Saturday September 20 from 2:00 pm to 6:00 pm and on Sunday September 21 from 10:00 am to 12:30 pm and 2:00 pm to 5:00 pm.

German : Journées européennes du Patrimoine / Visites du château Le Kinnor Fervaques

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals; Besichtigungen des Schlosses Le Kinnor de Fervaques werden am Samstag, den 20. September von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, den 21. September von 10.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr organisiert.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 20 settembre dalle 14:00 alle 18:00 e domenica 21 settembre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 vengono organizzate delle visite al Castello Le Kinnor de Fervaques.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se organizan visitas guiadas al castillo Le Kinnor de Fervaques el sábado 20 de septiembre de 14:00 a 18:00 y el domingo 21 de septiembre de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00.

