Journées européennes du patrimoine visites du grand moulin de Mayne, randonnées, exposition de peintures Moulin du Mayne Porte-de-Benauge

Journées européennes du patrimoine visites du grand moulin de Mayne, randonnées, exposition de peintures Moulin du Mayne Porte-de-Benauge samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine visites du grand moulin de Mayne, randonnées, exposition de peintures

Moulin du Mayne Le Mayne Porte-de-Benauge Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le vieux moulin fortifié, ancienne propriété des comtes de Benauge, ouvre exceptionnellement ses portes pour une plongée au cœur de l’histoire médiévale de l’Entre-deux-Mers. Au programme découverte d’artisans et de leur savoir-faire, maquettes animées pour comprendre le fonctionnement d’un moulin à aubes, carte lumineuse mettant en valeur les points stratégiques reliés au château-fort des Benauges, et promenade dans la remarquable allée de buis du XVIᵉ siècle. Le site accueille également une exposition d’aquarelles et propose des circuits pédestres autonomes de différentes distances, alliant randonnée et explications historiques. Le tout se déroule dans un cadre verdoyant, parfait pour un pique-nique ou un moment de détente en famille. Sans réservation. Départ des visites selon affluence. .

Moulin du Mayne Le Mayne Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 41 91 84

English : Journées européennes du patrimoine visites du grand moulin de Mayne, randonnées, exposition de peintures

German : Journées européennes du patrimoine visites du grand moulin de Mayne, randonnées, exposition de peintures

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine visites du grand moulin de Mayne, randonnées, exposition de peintures

L’événement Journées européennes du patrimoine visites du grand moulin de Mayne, randonnées, exposition de peintures Porte-de-Benauge a été mis à jour le 2025-09-13 par OT de l’Entre-deux-Mers