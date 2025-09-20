JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES DU PRIEURÉ DE GRANDMONT Soumont

Venez découvrir le prieuré Saint-Michel de Grandmont, l’un des derniers monastères grandmontains encore intacts. Entre 13h et 19h, explorez librement ce site du XIIe siècle, son cloître, son domaine arboré et son dolmen. À 13h30, une visite guidée vous plonge dans les secrets de son architecture. À 15h30, assistez à une démonstration de restauration d’un muret en pierre sèche.

Site remarquable, le prieuré Saint-Michel de Grandmont est l’un des mieux conservés parmi les 160 monastères grandmontains édifiés au Moyen-Âge. Découvrez cet ancien monastère du XIIe siècle, son cloître, mais aussi le domaine arboré et sanctuaire animalier qui l’entoure et le dolmen de Coste Rouge.

13h à 19h visite libre en continu

13h30 visite guidée. Découverte de l’architecture grandmontaine (technique de construction des voûtes, maquettes

explicatives pour les enfants…)

15h30 à 16h30 démonstration de restauration d’un muret en pierre sèche.

Programme complet des JEP 202 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/ .

Soumont 34700 Hérault Occitanie

English :

Come and discover the Saint-Michel de Grandmont priory, one of the last remaining Grandmont monasteries. Between 1pm and 7pm, explore this 12th-century site, its cloister, its wooded grounds and its dolmen. At 1:30pm, a guided tour plunges you into the secrets of its architecture. At 3:30pm, watch a demonstration of dry-stone wall restoration.

German :

Entdecken Sie das Priorat Saint-Michel de Grandmont, eines der letzten noch intakten Grandmont-Klöster. Zwischen 13:00 und 19:00 Uhr können Sie diese Anlage aus dem 12. Jahrhundert, ihren Kreuzgang, ihr baumbestandenes Gelände und ihren Dolmen frei erkunden. Um 13:30 Uhr tauchen Sie bei einer geführten Tour in die Geheimnisse der Architektur ein. Um 15:30 Uhr können Sie an einer Demonstration zur Restaurierung einer Trockensteinmauer teilnehmen.

Italiano :

Venite a scoprire il priorato di Saint-Michel de Grandmont, uno degli ultimi monasteri di Grandmont ancora intatti. Tra le 13.00 e le 19.00, esplorate questo sito del XII secolo, il suo chiostro, il suo parco alberato e il suo dolmen. Alle 13.30, una visita guidata vi farà scoprire i segreti della sua architettura. Alle 15.30, assistete a una dimostrazione di restauro dei muri a secco.

Espanol :

Venga a descubrir el priorato de Saint-Michel de Grandmont, uno de los últimos monasterios de Grandmont que se conservan intactos. Entre las 13:00 y las 19:00, descubra este lugar del siglo XII, su claustro, sus bosques y su dolmen. A las 13:30 h, una visita guiada le sumergirá en los secretos de su arquitectura. A las 15:30 h, asista a una demostración de restauración de muros de piedra seca.

