Journées européennes du patrimoine – Visites et animations jeunesses à bord du langoustier Cap Sizun Audierne
dimanche 20 septembre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Journées européennes du patrimoine – Visites et animations jeunesses à bord du langoustier Cap Sizun
Quai d’ Audierne Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association Langoustier Cap Sizun vous propose à l’occasion des journées du patrimoine:
Des visites commentées du langoustier, des animations pour les jeunes à partir de 5 ans( manœuvre de la barre, hissage d’une voile, mouillage et relevage d’un casier, et initiation aux nœuds marins), récompensé par la remise d’un Certificat de moussaillon à chaque participant.
Sur le quai, une exposition pédagogique « Tout Chanvre » de la culture à la fabrication des voiles et cordages. .
Quai d’ Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 44 51 56 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées européennes du patrimoine – Visites et animations jeunesses à bord du langoustier Cap Sizun Audierne a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
À voir aussi à Audierne (Finistère)
- Balade en baie d’Audierne Audierne 15 septembre 2026
- Visite guidée d’Audierne Audierne 15 septembre 2026
- Balade en baie d’Audierne Audierne 17 septembre 2026
- Visite guidée d’Audierne Audierne 17 septembre 2026
- Run for the trail Audierne 19 septembre 2026