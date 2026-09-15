Informations pratiques

Audierne

Journées européennes du patrimoine – Visites et animations jeunesses à bord du langoustier Cap Sizun

Quai d’ Audierne Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association Langoustier Cap Sizun vous propose à l’occasion des journées du patrimoine:

Des visites commentées du langoustier, des animations pour les jeunes à partir de 5 ans( manœuvre de la barre, hissage d’une voile, mouillage et relevage d’un casier, et initiation aux nœuds marins), récompensé par la remise d’un Certificat de moussaillon à chaque participant.

Sur le quai, une exposition pédagogique « Tout Chanvre » de la culture à la fabrication des voiles et cordages. .

Quai d’ Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 44 51 56 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine – Visites et animations jeunesses à bord du langoustier Cap Sizun Audierne a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz