Journées européennes du patrimoine Visites, film et conférence à la synagogue Schirmeck

Journées européennes du patrimoine Visites, film et conférence à la synagogue

114 Grand’Rue Schirmeck Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la synagogue de Schirmeck visites libres samedi 9h-12h / 14h-18h, projection du film La plus précieuse des marchandises à 20h, puis conférence et visite dimanche 21/09 à 15h. Entrée libre !

Journées Européennes du Patrimoine profitez de la visite de la synagogue de 9h à 12h puis de 14h à 18h le samedi suivi de la diffusion du film « La plus précieuses des marchandises » à 20h. Synopsis de ce film d’animations, réalisé par Michel Hazanavicius « Lors de la seconde guerre mondiale, dans une campagne polonaise enneigée, un modeste couple de bûcherons vit dans une petite maison de bois. En face de leur terrain passe un train de marchandises et tous les jours la bûcheronne prie pour qu’une des marchandises alimentaires soit déposée pour eux. Alors qu’elle regarde sagement le train passer, une marchandise semble s’être égarée d’un wagon. Réalisant que c’est un nourrisson, la bûcheronne recueille et élève cette enfant comme sa fille, en dépit de son mari. ». Puis conférence sur l’histoire de la synagogue par Joseph Musser le dimanche 21 septembre à 15h, suivi de la visite libre jusqu’à 18h. .

114 Grand’Rue Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80 synagogue.schirmeck@gmail.com

English :

Discover the Schirmeck synagogue: open house on Saturday 9am-12pm / 2pm-6pm, screening of the film La plus précieuse des marchandises at 8pm, followed by a talk and tour on Sunday 21/09 at 3pm. Free admission!

German :

Entdecken Sie die Synagoge von Schirmeck: freie Besichtigungen am Samstag 9h-12h / 14h-18h, Filmvorführung La plus précieuse des marchandises um 20h, dann Vortrag und Besichtigung am Sonntag, 21/09 um 15h. Eintritt frei!

Italiano :

Scoprite la sinagoga di Schirmeck: visite gratuite sabato 9.00-12.00 / 14.00-18.00, proiezione del film La plus précieuse des marchandises alle 20.00, seguita da una conferenza e una visita domenica 21/09 alle 15.00. Ingresso libero!

Espanol :

Descubra la sinagoga Schirmeck: visitas gratuitas el sábado de 9:00 a 12:00 / de 14:00 a 18:00, proyección de la película La plus précieuse des marchandises a las 20:00, seguida de una charla y una visita el domingo 21/09 a las 15:00. Entrada gratuita

