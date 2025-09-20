Journées européennes du patrimoine Visites flash de l’exposition « C’est ma table ! » Place de la Faïencerie Samadet

Des visites flash de l’expo-vente C’est ma table ! seront proposées dans le cadre des JEP samedi et dimanche après midi. Il sera également possible de déambuler en autonomie au coeur de cette exposition qui explore la manière dont l’humour, la fantaisie et la créativité peuvent s’inviter dans notre quotidien, transformant chaque repas en un véritable jeu de formes et de couleurs. .

English : Journées européennes du patrimoine Visites flash de l’exposition « C’est ma table ! »

Flash tours of the « C?est ma table! « exhibition and sale will be offered as part of JEP on Saturday and Sunday afternoons. It will also be possible to wander through the exhibition on your own.

German : Journées européennes du patrimoine Visites flash de l’exposition « C’est ma table ! »

Blitzbesuche der Verkaufsausstellung « C?est ma table! » werden im Rahmen der JEP am Samstag- und Sonntagnachmittag angeboten. Es ist auch möglich, selbstständig durch die Ausstellung zu schlendern.

Italiano :

Visite lampo al « C’est ma table! » saranno offerte nell’ambito del JEP il sabato e la domenica pomeriggio. Sarà inoltre possibile visitare la mostra da soli.

Espanol : Journées européennes du patrimoine Visites flash de l’exposition « C’est ma table ! »

¡Visitas relámpago a la exposición « C?est ma table! » se ofrecerán en el marco del PEC el sábado y el domingo por la tarde. También será posible recorrer la exposición por cuenta propia.

