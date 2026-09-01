Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées au Château de Malvirade Grézet-Cavagnan
samedi 19 septembre 2026 · Grézet-Cavagnan
Informations pratiques
Grézet-Cavagnan
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées au Château de Malvirade
Malvirade Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Bâtisse datant de la fin du XVème siècle, témoin de cette première renaissance française.
Visite commentée d’1h30 sans réservation à 14h30 et 16h30.
Bâtisse datant de la fin du XVème siècle, témoin de cette première renaissance française.
Visite commentée d’1h30 sans réservation à 14h30 et 16h30. .
Malvirade Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 61 31
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées au Château de Malvirade
A building dating from the late 15th century, a testament to this early French Renaissance.
A 1.5-hour guided tour with no reservation required at 2:30 p.m. and 4:30 p.m.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées au Château de Malvirade Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne