Informations pratiques

Grézet-Cavagnan

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées au Château de Malvirade

Malvirade Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Bâtisse datant de la fin du XVème siècle, témoin de cette première renaissance française.

Visite commentée d’1h30 sans réservation à 14h30 et 16h30.

Bâtisse datant de la fin du XVème siècle, témoin de cette première renaissance française.

Visite commentée d’1h30 sans réservation à 14h30 et 16h30. .

Malvirade Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 61 31

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées au Château de Malvirade

A building dating from the late 15th century, a testament to this early French Renaissance.

A 1.5-hour guided tour with no reservation required at 2:30 p.m. and 4:30 p.m.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées au Château de Malvirade Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne