Journées Européennes du Patrimoine visites guidées de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Rue Notre-Dame Guingamp

Journées Européennes du Patrimoine visites guidées de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Rue Notre-Dame Guingamp samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine visites guidées de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours

Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

La Basilique est une oeuvre architecturale remarquable dont la construction débute au XIIe siècle et s’achève au XVIe siècle. Sa façade sud donne une bonne idée de la complexité architecturale de l’édifice avec ses trois époques de construction romane, gothique et Renaissance. Elle possède un riche patrimoine mobilier dont une Vierge noire et un magnifique buffet d’orgue de 1654. Au programme

– Samedi 20 septembre de 14h à 17h30, visites guidées en breton organisées par Ti Ar Vro Gwengamp et Patrick Salaün de l’association des Amis de la Chapelle Saint-Léonard.

Dimanche 21 septembre de 14h à 17h30 visites guidées; à 15h visites de l’orgue par l’association des amis de l’orgue; de 14h à 18h descente en rappel de la Basilique avec l’association l’Arbre à Lutik à partir de 10 ans. .

Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites guidées de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol