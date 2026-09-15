Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Rue Notre-Dame Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours

Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Basilique est une oeuvre architecturale remarquable dont la construction débute au XIIe siècle et s’achève au XVIe siècle. Sa façade sud donne une bonne idée de la complexité architecturale de l’édifice avec ses trois époques de construction : romane, gothique et Renaissance. Elle possède un riche patrimoine mobilier dont une Vierge noire et un magnifique buffet d’orgue de 1654.

– Samedi 19 septembre à 13h45, visite guidée en breton organisée par Ti Ar Vro Gwengamp. De 14h à 17h, visites guidées en français.

– Dimanche 20 septembre de 14h à 17h, visites guidées / à 15h visites de l’orgue par l’association des Amis de l’orgue / de 14h à 18h descente en rappel de la Basilique avec l’association l’Arbre à Lutik (à partir de 10 ans). .

Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol