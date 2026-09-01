Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées de la Batterie d’Azeville Azeville
samedi 19 septembre 2026 · Azeville
Informations pratiques
Azeville
Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées de la Batterie d’Azeville
La Rue Azeville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de la Batterie d’Azeville, accompagnés d’un guide, qui vous expliquera l’histoire de ce site du Mur de l’Atlantique.
Visites guidées à 10h30 et 16h30 les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Durée de visite : 1h15/ 1h30. .
La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées de la Batterie d’Azeville
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées de la Batterie d’Azeville Azeville a été mis à jour le 2026-09-07 par Réseau Sites et Musées
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