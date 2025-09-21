Journées Européennes du Patrimoine visites guidées de la chapelle Saint-Léonard Chemin de Saint-Léonard Guingamp

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Attestée dès le XIIe siècle, cette chapelle, une des plus anciennes du Trégor, conserve d’importants vestiges de l’époque romane. Elle fut utilisée comme poste de défense avancé de la ville. On peut y voir une magnifique “Gloire“ monumentale en bois doré. Visites guidées, par les Amis de la chapelle Saint-Léonard. Exposition de tableaux d’Annic’h Le Correc Sonjoù deus ma liorzh (souvenirs de mon jardin). .

Chemin de Saint-Léonard Chapelle St-Léonard Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

