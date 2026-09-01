Informations pratiques

Lestre

Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées de La cour de Lestre

1 La Cour Lestre Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association des Amis de la Cour de Lestre vous accueille le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 15h à 17h pour des visites guidées du domaine.

Grande ferme fortifiée dont l’histoire remonte au 11e siècle. Des batiments en péril nécessitent d’important travaux de sauvegarde.

Exposition dans la grange de photographies et de documents sur l’histoire du domaine.

Collation de produits locaux. .

1 La Cour Lestre 50310 Manche Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées de La cour de Lestre

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées de La cour de Lestre Lestre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin Le Val de Saire