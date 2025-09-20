Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries
Lieu-dit La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez son histoire et son architecture dans son toit de chaume. Classée MH et restaurée par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix. .
Lieu-dit La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
English : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries
German : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de la grange ovalaire de Saint-Eloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pays de Saint-Yrieix