Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées de la prison de Guingamp La Prison Guingamp
samedi 19 septembre 2026 · La Prison · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées de la prison de Guingamp
La Prison 3 rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La Prison restaurée abrite le Centre d’Art dédié à la photographie GwinZegal et l’Institut national supérieur d’éducation artistique et culturelle. Visites guidées – La Prison de Guingamp est l’une des premières prisons à cellules individuelles de France. Inaugurée en 1841, elle est née de la volonté de Charles Lucas, inspecteur général des prisons et de Louis Lorin, architecte, de mettre en application les théories rationnelles et humanistes de l’enfermement. Les cellules sont disposées autour d’une cour centrale entourée d’une coursive soutenue par des colonnes. Cette disposition permet la circulation et la surveillance depuis la loge du gardien. Des cours périphériques et un double mur d’enceinte complètent cet ensemble architectural original. La Prison fut en activité jusqu’en 1934. Désaffectée en 1951, elle est propriété de la ville depuis 1992 et classée Monument Historique en 1997. Exposition – « Nous autres » au Centre d’Art GwinZegal. Ouvert le samedi de 14h à 17h, et, le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. .
La Prison 3 rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées de la prison de Guingamp Guingamp a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
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