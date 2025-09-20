JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN Béziers
Route de Vendres Béziers Hérault
Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir la Scène de Bayssan lors de visites guidées gratuites !
Plongez dans l’histoire et les coulisses de ce lieu culturel unique sur le territoire. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
