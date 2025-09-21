JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DE LA SCENE DE BAYSSAN Béziers

Route de Vendres Béziers Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir la Scène de Bayssan lors de visites guidées gratuites ! Plongez dans l’histoire et les coulisses de ce lieu culturel unique sur le territoire.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir la Scène de Bayssan lors de visites guidées gratuites !

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and (re)discover the Scène de Bayssan during free guided tours! Immerse yourself in the history and backstage world of this unique cultural venue.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie die Scène de Bayssan bei kostenlosen Führungen (wieder)entdecken! Tauchen Sie ein in die Geschichte und die Hintergründe dieses einzigartigen Kulturortes in der Region.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a (ri)scoprire la Scène de Bayssan durante le visite guidate gratuite! Date un’occhiata dietro le quinte di questo luogo culturale unico.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a (re)descubrir la Scène de Bayssan durante las visitas guiadas gratuitas Descubra los entresijos de este espacio cultural único.

