Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’église romane, du cimetière des moines et de l’ancien prieuré Le Chalard Le Chalard

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l'église romane, du cimetière des moines et de l'ancien prieuré Le Chalard samedi 20 septembre 2025.

Rue de l’Église Le Chalard Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Visites guidées de l’église romane (colonnes, voûtes et chapiteaux). A découvrir buffet du XVème s., tombeau de Saint Geoffroy, châsse reliquaire du XIIIème s., chapelle basse et ses fresques…

Et du cimetière des moines, présentation de son histoire mouvementée et parcours parmi les quatre-vingt pierres tombales du XIIème au XVème s. .

Rue de l’Église Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

