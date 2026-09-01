samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle du Lou du Lac

AGENDA · La Chapelle du Lou du Lac

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Informations pratiques

La Chapelle du Lou du Lac

Journées Européennes du patrimoine Visites guidées de l’église St-Loup et du châteu du Lou

La Chapelle du Lou du Lac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’association Chez Marie vous propose de découvrir l’église Saint-Loup (du XIème siècle) et le château du Lou (du XVIIème siècle). Tout au long du week-end, profitez de visites guidées de 14h à 19h sans iterruption.

Profitez de concerts le dimanche avec l’association La Bouèze, le duo Jeanne Lemoine et Cyril Couchoux pour la sortie de leur album ainsi que des artistes invités. Un bal clôturera l’événement.

Café et buvette sur place. .

La Chapelle du Lou du Lac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visites guidées de l’église St-Loup et du châteu du Lou La Chapelle du Lou du Lac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN