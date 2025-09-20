Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de son usine de potabilisation d’eau à Bringall Usine de Bringall Pont-l’Abbé

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 10:30:00

2025-09-20

Découverte de l’usine de Bringall la planète Terre est aussi parfois appelée la planète bleue en effet, plus des deux tiers de sa surface sont recouverts par les océans. Cependant, une bien faible part de cette eau est potable et accessible pour la consommation humaine. L’eau souvent doit être nettoyée avant d’être distribuée dans chaque foyer. La CCPBS, en partenariat avec la SAUR, gère à l’échelle de son territoire cet approvisionnement et cette distribution. Exceptionnellement, dans le cadre des journées du patrimoine, elle vous invite à découvrir l’usine de Bringall à Pont l’Abbé et à suivre le chemin de l’eau tout au long des différentes étapes de potabilisation. Cette sortie se fera à deux voix avec un technicien de la SAUR et un animateur nature de la CCPBS.

L’occasion pour les bigoudens de comprendre le fonctionnement de l’usine mais également de découvrir tous les enjeux de préservation et d’économie d’eau notamment les actions mises en place pour garantir une eau de qualité en quantité suffisante, un approvisionnement sans fuite et un traitement des

eaux usées sans risque de pollution.

L’eau une compétence communautaire , la communauté de communes exerce la compétence eau potable tout au long de son cycle de la protection

de la ressource à la distribution en eau potable en passant par sa production. Le territoire dispose d’une retenue, le barrage du Moulin Neuf, et d’une prise d’eau sur la rivière de Pont-l’Abbé. Celle-ci alimente l’usine de production d’eau potable de Bringall , l’une des plus modernes du Finistère. Elle en a confié la

gestion à Saur France.

Elle fait partie du syndicat OUESCO (Ouest Cornouaille Eau). OUESCO est un établissement public ayant pour objet la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des milieux aquatiques.

Depuis le 1 er janvier 2018, la CCPBS a étendu son champ de compétences à l’assainissement collectif et non collectif.

L’eau un enjeu d’avenir sur lequel la CCPBS œuvre au quotidien

L’eau est une richesse, un élément indispensable à la vie, à la diversité de la nature sauvage (espaces naturels,

zones humides) ou domestiquée (agriculture). L’eau nous permet tout simplement de vivre sur un territoire.

La CCPBS investit beaucoup pour avoir une eau de qualité en quantité et sans risque de fuites ou de pollution :

 Préservation et protection de de la ressource, au niveau des périmètre de protection et de la retenue d’eau du Moulin Neuf

 Adduction de l’eau potable et respect des normes sanitaires usine de potabilisation de Bringall et 800km de réseaux : contrôles effectués régulièrement.

 Traitement des eaux usées avant rejet au milieu naturel : assainissement collectif (7 STEPs et 400 km

réseaux) ou contrôle des assainissements individuels

Réservation obligatoire par téléphone. Places limitées. 2 créneaux possibles 9H ou 10H30 .

Usine de Bringall Bringall Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 7 88 09 14 01

