Journées européennes du Patrimoine visites guidées des Archives départementales du Puy-de-Dôme Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand

Journées européennes du Patrimoine visites guidées des Archives départementales du Puy-de-Dôme

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans les coulisses des Archives, à la rencontre d’un site, de missions spécifiques, de documents originaux et représentatifs des fonds conservés !

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dôme.fr

English :

Take a behind-the-scenes look at the Archives, discovering a site, specific missions, and original documents representative of the holdings!

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Archive und lernen Sie einen Standort, spezielle Aufgaben sowie originale und repräsentative Dokumente aus den erhaltenen Beständen kennen!

Italiano :

Date uno sguardo dietro le quinte dell’Archivio, scoprendo un sito, missioni specifiche e documenti originali rappresentativi delle collezioni conservate!

Espanol :

Eche un vistazo entre bastidores a los Archivos, descubra un lugar, misiones específicas y documentos originales representativos de los fondos que allí se conservan

