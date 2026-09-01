Informations pratiques

Saint-Capraise-de-Lalinde

Journées Européennes du Patrimoine | Visites guidées du barrage de Tuilières

Barrage EDF Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, EDF et l’association MIGADO (Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre) vous proposent deux visites extérieures de 2h autour du site hydroélectrique de Tuilières (RDV parking de l’espace EDF de Tuilières).

Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire de ce site, le fonctionnement du barrage hydroélectrique ainsi que l’espèce emblématique de la Dordogne, le saumon ! Vous pourrez ainsi déambuler le long du canal, admirer l’escalier d’écluses dont la vue depuis l’aval est fantastique, observer les poissons dans l’ascenseur à poissons et suite à un point de vue imprenable sur le barrage vous pourrez alors profiter de l’exposition saumon de MIGADO.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE. Visite à partir de 8 ans. Prévoir des chaussures fermées. .

Barrage EDF Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine | Visites guidées du barrage de Tuilières

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visites guidées du barrage de Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-05-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides