Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du Chateau d’Aurec Chateau d’Aurec Aurec-sur-Loire

Chateau d’Aurec 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Visite guidée ciblée sur le patrimoine et l’architecture du château.
Chateau d’Aurec 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68
English :
Guided tour focusing on the castle’s heritage and architecture.
German :
Gezielte Führung über das Erbe und die Architektur des Schlosses.
Italiano :
Visita guidata incentrata sul patrimonio e sull’architettura del castello.
Espanol :
Visita guiada centrada en el patrimonio y la arquitectura del castillo.
