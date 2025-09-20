Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du Chateau d’Aurec Chateau d’Aurec Aurec-sur-Loire

Chateau d’Aurec 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Visite guidée ciblée sur le patrimoine et l’architecture du château.

English :

Guided tour focusing on the castle’s heritage and architecture.

German :

Gezielte Führung über das Erbe und die Architektur des Schlosses.

Italiano :

Visita guidata incentrata sul patrimonio e sull’architettura del castello.

Espanol :

Visita guiada centrada en el patrimonio y la arquitectura del castillo.

