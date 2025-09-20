Journées Européennes du Patrimoine: visites guidées du Château de Kernabat Lieu-dit Kernabas Plouisy

Lieu-dit Kernabas Château de Kernabat Plouisy Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Grâce au Cours sainte-Anne qui a ouvert ses portes dans le château de Kernabat, le site est un patrimoine habité, entretenu et rénové, découvert chaque année par de nouvelles générations d’enfants et d’adultes, visité et admiré. Les élèves des grandes classes, en particulier, découvrent l’histoire prestigieuse de leur école et organisent jeux, visites culturelles, animations diverses pour leurs camarades et pour les visiteurs, notamment lors des journées européennes du patrimoine. Le public peut alors découvrir l’histoire du château en parcourant les lieux accessibles au public, les étapes de sa restauration à travers un DVD montré sur place, mais aussi déguster des crêpes confectionnées par les élèves et du jus de pommes du verger du château ! .

Lieu-dit Kernabas Château de Kernabat Plouisy 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 02 19

