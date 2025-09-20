Journées européennes du patrimoine visites guidées du Fort du Portalet Etsaut

Fort du Portalet Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Venez découvrir le Fort du Portalet lors d’une visite guidée à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Construit en 1842 sous ordre de Louis Philippe pour garder la frontière des Pyrénées. Chargé de protéger la route du col du Somport contre des incursions espagnoles il doit sa célébrité aux personnalités politiques qui y furent internées sous le régime de Vichy Blum, Daladier, Reynaud, Mandel, Gamelin… puis, après guerre Pétain. Il a été classé monument historique en 2005. Bonne condition physique indispensable (300 marches et accès à pied par une passerelle). Pour des raisons de sécurité les visites guidées ne sont autorisées qu’à partir de 8 ans. Le portage des bébés n’est pas autorisé et les animaux ne sont pas acceptés. Prévoir chaussures, eau et vêtements adaptés.

Egalement possible, la visite découverte 7€/pers, 10h-18h30 (dernière entrée 17h30) .

Fort du Portalet Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57

