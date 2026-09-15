Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du Monastère des Augustines Hospitalières Place du Champ-Au-Roy Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du Monastère des Augustines Hospitalières

Place du Champ-Au-Roy Hôtel de Ville Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Construit au début du XVIIe siècle avec les pierres provenant de la démolition du château de Pierre II et des remparts de la ville, cet ancien couvent servit d’hôpital, puis de lycée pour garçons. Depuis 1970, il abrite l’Hôtel de Ville. La chapelle de style baroque sert aujourd’hui d’espace d’exposition. Le cloître accueille des oeuvres de Paul Sérusier, peintre post-impressionniste qui fut influencé par Paul Gauguin et Maurice Denis. Visites guidées samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le Calandre Club d’Armor exposera une quarantaine de véhicules anciens, sur la place du Vally, de 13h30 à 18h. .

Place du Champ-Au-Roy Hôtel de Ville Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du Monastère des Augustines Hospitalières Guingamp a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol