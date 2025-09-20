Journées européennes du Patrimoine Visites guidées du Musée des Emaux et de la Mosaïque Briare

4 Rue des Vergers Briare Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Plongez dans l’histoire et le savoir-faire de Briare (Loiret) lors des Journées Européennes du Patrimoine. Les 20 et 21 septembre 2025, découvrez les collections uniques du Musée des Émaux et de la Mosaïque grâce à des visites guidées qui révèlent un patrimoine artistique exceptionnel.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée des Émaux et de la Mosaïque de Briare vous ouvre ses portes pour deux journées exceptionnelles, les 20 et 21 septembre 2025. Ce musée met en lumière un savoir-faire qui a fait la renommée internationale de Briare les célèbres émaux et mosaïques. Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire industrielle et artistique de ce patrimoine unique. Vous découvrirez des collections variées, des pièces d’exception et l’évolution d’une technique qui a marqué l’architecture et la décoration depuis le XIXe siècle. Une visite guidée à la fois enrichissante et accessible, idéale pour apprécier toute la richesse culturelle de Briare et mieux comprendre l’importance de ce haut lieu du patrimoine loirétain. 6 .

4 Rue des Vergers Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 36 36 info@musee-mosaique.com

English :

Immerse yourself in the history and expertise of Briare (Loiret) during the European Heritage Days. On September 20 and 21, 2025, discover the unique collections of the Musée des Émaux et de la Mosaïque with guided tours revealing an exceptional artistic heritage.

German :

Tauchen Sie während der Europäischen Tage des Kulturerbes in die Geschichte und das Know-how von Briare (Loiret) ein. Entdecken Sie am 20. und 21. September 2025 die einzigartigen Sammlungen des Musée des Émaux et de la Mosaïque bei geführten Besichtigungen, die ein außergewöhnliches künstlerisches Erbe offenbaren.

Italiano :

Immergetevi nella storia e nell’esperienza di Briare (Loiret) durante le Giornate Europee del Patrimonio. Il 20 e 21 settembre 2025, scoprite le collezioni uniche del Musée des Émaux et de la Mosaïque con visite guidate che rivelano un patrimonio artistico eccezionale.

Espanol :

Sumérjase en la historia y el saber hacer de Briare (Loiret) durante las Jornadas Europeas del Patrimonio. Los días 20 y 21 de septiembre de 2025, descubra las colecciones únicas del Musée des Émaux et de la Mosaïque en visitas guiadas que revelan un patrimonio artístico excepcional.

