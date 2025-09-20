Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du Pont-Canal de Briare Briare

Rue du Pont Canal Briare Loiret

Gratuit

Les 20 et 21 septembre, vivez les Journées Européennes du Patrimoine à Briare !

Partez à la découverte du Pont-Canal, des Turbines et de l’Usine Élévatoire grâce à des visites guidées gratuites, et plongez en 1895 avec des animations en costumes d’époque. Restauration et buvette sur place.

Les 20 et 21 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Briare vous invite à célébrer son histoire et ses trésors industriels. Le Pont-Canal, les Turbines et l’Usine Élévatoire ouvriront leurs portes pour des visites guidées gratuites qui vous plongeront dans la richesse patrimoniale de la ville. Cette année, l’événement prend une dimension particulière en vous proposant de revivre l’année 1895 grâce à de nombreuses animations en costumes d’époque halage de bateau, chants marins, démonstrations d’anciens métiers, expositions d’outils, concerts et saynètes. Un véritable voyage dans le temps à partager en famille ou entre amis. Buvette et restauration seront disponibles sur place pour prolonger cette expérience conviviale. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable d .

Rue du Pont Canal Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 71 18 95 41 lesturbinesdebriare@gmail.com

English :

Briare hosts the European Heritage Days on September 20 and 21!

Discover the Pont-Canal, the Turbines and the Usine Élévatoire with free guided tours, and immerse yourself in 1895 with activities in period costume. Catering and refreshments on site.

German :

Erleben Sie am 20. und 21. September die Europäischen Tage des Kulturerbes in Briare!

Entdecken Sie bei kostenlosen Führungen die Kanalbrücke, die Turbinen und die Usine Élévatoire und tauchen Sie mit Animationen in historischen Kostümen in das Jahr 1895 ein. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Briare ospita le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre!

Scoprite il Ponte sul Canale, le Turbine e la Fabbrica di Ascensori con visite guidate gratuite e tornate indietro nel tempo fino al 1895 con attività in costume. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Briare acoge las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre

Descubra el Puente del Canal, las Turbinas y la Fábrica de Ascensores con visitas guiadas gratuitas, y retroceda en el tiempo hasta 1895 con actividades en traje de época. Catering y refrescos in situ.

