Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du quartier des Castors Quartier des Castors Guingamp

Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du quartier des Castors

Quartier des Castors 5 Rue Paul Féval Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le quartier des Castors est né d’un mouvement social éponyme qui s’est généralisé dans les années 1950 pour faire face au manque de logements. La singularité de ce quartier du point de vue de l’architecture mais aussi de l’histoire urbaine et sociale vaut à la ville de Guingamp d’être sélectionnée par le Ministère de la Culture pour le patrimoine du XXIe siècle. Au programme: Exposition sur place de documents et de photos sur la construction du quartier; Visite de la maison au n° 5 de la rue Paul Féval. .

Quartier des Castors 5 Rue Paul Féval Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

