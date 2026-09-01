Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du quartier des Castors Quartier des Castors Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du quartier des Castors

Quartier des Castors 5 Rue Paul Féval Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le quartier des Castors est né d’un mouvement social éponyme qui s’est généralisé dans les années 1950 pour faire face au manque de logements. La singularité de ce quartier du point de vue de l’architecture mais aussi de l’histoire urbaine et sociale vaut à la ville de Guingamp d’être sélectionnée par le Ministère de la Culture pour le patrimoine du XXIe siècle. Visite de la maison au n° 5 de la rue Paul Féval. .

Quartier des Castors 5 Rue Paul Féval Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du quartier des Castors Guingamp a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol