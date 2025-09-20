Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du village Curemonte

Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du village Curemonte samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du village

Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visites guidées gratuites les après-midis, ouverture des églises, animées par l’association « Les Amis de Curemonte » .

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 40 98 63

English : Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du village

German : Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du village

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du village

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du village Curemonte a été mis à jour le 2025-09-07 par Corrèze Tourisme