Journées Européennes du Patrimoine visites guidées du village Curemonte
Curemonte Corrèze
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visites guidées gratuites les après-midis, ouverture des églises, animées par l’association « Les Amis de Curemonte » .
Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 40 98 63
