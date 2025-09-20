Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château Ségur-le-Château
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château
Ségur-le-Château Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité médiévale, classée parmi Les plus beaux villages de France et labellisée Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise . Demeures remarquables, petit patrimoine bâti… .
Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 39 92
