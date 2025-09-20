Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château Ségur-le-Château

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château Ségur-le-Château samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château

Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité médiévale, classée parmi Les plus beaux villages de France et labellisée Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise . Demeures remarquables, petit patrimoine bâti… .

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 39 92

English : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château

German : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château Ségur-le-Château a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pays de Saint-Yrieix