Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château Ségur-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Ségur-le-Château
Informations pratiques
Ségur-le-Château
Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château
Ségur-le-Château Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité médiévale, classée parmi « Les plus beaux villages de France » et labellisée « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ». Demeures remarquables, petit patrimoine bâti… .
Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 39 92
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pays de Saint-Yrieix
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