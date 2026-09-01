Informations pratiques

Ségur-le-Château

Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château

Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité médiévale, classée parmi « Les plus beaux villages de France » et labellisée « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ». Demeures remarquables, petit patrimoine bâti… .

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 39 92

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées du village et du château de Ségur-le-Château Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pays de Saint-Yrieix