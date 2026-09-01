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Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du village et ouvertures des 3 églises Curemonte

samedi 19 septembre 2026 · Curemonte

Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du village et ouvertures des 3 églises Curemonte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
RDV sous la Halle
Ville
19500 Curemonte
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Curemonte

Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du village et ouvertures des 3 églises

RDV sous la Halle Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association des Amis de Curemonte sera présente sous la halle de Curemonte de 14h à 19h
Des visites guidées gratuites seront proposées à 14h30 et à 16h30 durant les 2 jours
Les 3 églises seront ouvertes. L’église Saint Hilaire de la Combe accueillera une artiste peintre, Dominique Frappart qui présentera quelques œuvres les 2 après-midi   .

RDV sous la Halle Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04 

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English : Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du village et ouvertures des 3 églises

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du village et ouvertures des 3 églises Curemonte a été mis à jour le 2026-09-08 par Corrèze Tourisme