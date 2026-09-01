Informations pratiques

Curemonte

Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du village et ouvertures des 3 églises

RDV sous la Halle Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association des Amis de Curemonte sera présente sous la halle de Curemonte de 14h à 19h

Des visites guidées gratuites seront proposées à 14h30 et à 16h30 durant les 2 jours

Les 3 églises seront ouvertes. L’église Saint Hilaire de la Combe accueillera une artiste peintre, Dominique Frappart qui présentera quelques œuvres les 2 après-midi .

RDV sous la Halle Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

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English : Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du village et ouvertures des 3 églises

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées du village et ouvertures des 3 églises Curemonte a été mis à jour le 2026-09-08 par Corrèze Tourisme