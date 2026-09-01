Informations pratiques

Barzan

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées et animations sur le Site du Fâ

25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine autour du thème Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

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25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

%C0 On the occasion of the 43rd %E9dition of the European Heritage Days, centered on the themes %AB “Photographic Heritage” %BB and %AB “Heritage in Peril”: Revive, Resist, Reimagine.”

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées et animations sur le Site du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-08-17 par Royan Atlantique