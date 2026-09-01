Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées et animations sur le Site du Fâ Barzan
samedi 19 septembre 2026 · Barzan
Informations pratiques
Barzan
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées et animations sur le Site du Fâ
25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine autour du thème Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
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25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
%C0 On the occasion of the 43rd %E9dition of the European Heritage Days, centered on the themes %AB “Photographic Heritage” %BB and %AB “Heritage in Peril”: Revive, Resist, Reimagine.”
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées et animations sur le Site du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-08-17 par Royan Atlantique