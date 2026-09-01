Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées express « Les photographies de la Seconde Guerre mondiale » et « Attention fragile, les objets du XXe siècle »

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez la Seconde Guerre mondiale autrement à travers deux visites express consacrées aux photographies et aux objets fragiles du XXe siècle.

Deux visites guidées express invitent le public à porter un autre regard sur les collections liées à la Seconde Guerre mondiale et au XXe siècle.

« Les photographies de la Seconde Guerre mondiale » propose une découverte à travers l’image, tandis que « Attention fragile, les objets du XXe siècle » s’intéresse à la conservation et à la fragilité des objets.

Rendez-vous le samedi et le dimanche à 14h15 et 16h15.

Visites accessibles à partir de 8 ans, inscription obligatoire. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

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English :

Discover World War II in a new light through two quick tours dedicated to 20th-century photographs and fragile artifacts.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visites guidées express « Les photographies de la Seconde Guerre mondiale » et « Attention fragile, les objets du XXe siècle » Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES