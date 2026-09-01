Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées Jardin Botanique de la Roche Fauconnière Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées Jardin Botanique de la Roche Fauconnière

Cherbourg-Octeville 1 rue du docteur Charles Favier Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Sur les hauteurs d’Octeville, le jardin botanique de la Roche Fauconnière s’étend sur près de 6 hectares dont 3 ont été reconnu en décembre 1978,comme « patrimoine végétal » avec inscription à l’annexe de l’inventaire des monuments historiques. Venez découvrir ces plantes originaires des cinq continents,piur certaines menacées d’extinction dans leur milieu d’origine. .

Cherbourg-Octeville 1 rue du docteur Charles Favier Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 72 32 58 72 info@lacitedesplantes.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées Jardin Botanique de la Roche Fauconnière

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées Jardin Botanique de la Roche Fauconnière Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin