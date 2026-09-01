Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées Jardin Botanique de la Roche Fauconnière Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Cherbourg-Octeville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées Jardin Botanique de la Roche Fauconnière
Cherbourg-Octeville 1 rue du docteur Charles Favier Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Sur les hauteurs d’Octeville, le jardin botanique de la Roche Fauconnière s’étend sur près de 6 hectares dont 3 ont été reconnu en décembre 1978,comme « patrimoine végétal » avec inscription à l’annexe de l’inventaire des monuments historiques. Venez découvrir ces plantes originaires des cinq continents,piur certaines menacées d’extinction dans leur milieu d’origine. .
Cherbourg-Octeville 1 rue du docteur Charles Favier Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 72 32 58 72 info@lacitedesplantes.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées Jardin Botanique de la Roche Fauconnière
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visites guidées Jardin Botanique de la Roche Fauconnière Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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