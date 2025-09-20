Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées Maison de Monte au Lever Monument historique ART DECO Maison de Monte au Lever Les Grangettes

Maison de Monte au Lever 11 chemin du pâtre Les Grangettes Doubs

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dominant le Lac de Saint-Point, cette villégiature d’été a été fondée en 1910 par Louis Neyron, industriel du textile (Rasurel), pour accueillir sa nombreuse famille. Son architecte Auguste Morisot, professeur aux Beaux-Arts de Lyon, s’est inspiré de l’architecture rurale comtoise mais aussi, pour le décor intérieur et le mobilier, du fameux architecte C. R. Mackintosh (Glasgow). Des pierres médiévales de l’abbaye de Mont-Sainte-Marie, dans le Doubs, ont été réemployées dans les bâtiments.

Le propriétaire, arrière-petit-fils du fondateur, y vivait à l’année et menait des recherches pour documenter ce patrimoine familial. Son épouse continue à assurer les visites commentées du parc, de la grande maison et de la dépendance où une exposition est également présentée. .

Maison de Monte au Lever 11 chemin du pâtre Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 89 23 12

