Journées européennes du patrimoine. Visites guidées Un donjon au Moyen Âge Crest

chemin du Donjon Crest Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Depuis les jardins, au pied du plus haut donjon de France, découvrez l’histoire et l’architecture de la Tour de Crest au Moyen Âge. Pour tout savoir sur les systèmes défensifs du donjon. Entrée libre.

chemin du Donjon Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

English :

From the gardens at the foot of France?s highest keep, discover the history and architecture of the Tour de Crest in the Middle Ages. Find out all about the keep’s defensive systems. Free admission.

German :

Entdecken Sie von den Gärten am Fuße des höchsten Bergfrieds Frankreichs aus die Geschichte und die Architektur des Turms von Crest im Mittelalter. Erfahren Sie alles über die Verteidigungssysteme des Bergfrieds. Freier Eintritt.

Italiano :

Dai giardini ai piedi del più alto torrione di Francia, scoprite la storia e l’architettura della Tour de Crest nel Medioevo. Scoprite i sistemi difensivi del torrione. Ingresso gratuito.

Espanol :

Desde los jardines a los pies del torreón más alto de Francia, descubra la historia y la arquitectura de la Tour de Crest en la Edad Media. Descubra los sistemas defensivos del torreón. Entrada gratuita.

