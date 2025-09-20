Journées européennes du patrimoine visites libres de la basilique Saint-Pierre Fourier Basilique Saint Pierre Fourier Mattaincourt

Basilique Saint Pierre Fourier 4 Place du Centre Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Inscrite au titre des Monuments historiques, elle fait partie des plus grandes basiliques néogothiques de la région et date du XIXe siècle. La basilique fut construite en 1897 pour la canonisation de Pierre Fourier sur l’emplacement de l’ancienne église de Mattaincourt où il avait officié. Vous pouvez y découvrir les magnifiques vitraux de l’atelier de Gabriel Loire, des travées, voûte étoilée, reliquaire en bois doré offert par la duchesse de Lorraine et la chapelle des reliques située à droite du chœur.Tout public

Basilique Saint Pierre Fourier 4 Place du Centre Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68

English :

European Heritage Days Basilique Saint Pierre Fourier

Basilica of Saint Pierre Fourier

Listed as a Monument Historique, this is one of the largest neo-Gothic basilicas in the region, dating from the 19th century. The basilica was built in 1897 for the canonization of Pierre Fourier, on the site of the former Mattaincourt church where he had officiated. The church features magnificent stained-glass windows by Gabriel Loire, bays, a starry vault, a gilded wooden reliquary donated by the Duchess of Lorraine and a relic chapel to the right of the choir.

German :

Europäische Tage des Denkmals: Basilika Saint Pierre Fourier

Basilika Saint Pierre Fourier

Die als historisches Monument eingetragene Basilika gehört zu den größten neugotischen Basiliken der Region und stammt aus dem 19. Die Basilika wurde 1897 anlässlich der Heiligsprechung von Pierre Fourier an der Stelle der alten Kirche von Mattaincourt errichtet, in der er gewirkt hatte. Sie können hier die wunderschönen Glasfenster aus der Werkstatt von Gabriel Loire, die Joche, das Sternengewölbe, den Reliquienschrein aus vergoldetem Holz, der von der Herzogin von Lothringen gestiftet wurde, und die Reliquienkapelle rechts vom Chor entdecken.

Italiano :

Giornate Europee del Patrimonio Basilica di Saint Pierre Fourier

Basilica di Saint-Pierre Fourier

Classificata come monumento storico, è una delle più grandi basiliche neogotiche della regione e risale al XIX secolo. La basilica fu costruita nel 1897 per la canonizzazione di Pierre Fourier, sul sito dell’antica chiesa di Mattaincourt dove aveva officiato. Qui si possono ammirare le magnifiche vetrate di Gabriel Loire, le campate, la volta stellata, il reliquiario in legno dorato donato dalla Duchessa di Lorena e la cappella delle reliquie a destra del coro.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio Basílica de Saint Pierre Fourier

Basílica de Saint Pierre Fourier

Declarada Monumento Histórico, es una de las mayores basílicas neogóticas de la región y data del siglo XIX. La basílica fue construida en 1897 para la canonización de Pierre Fourier, en el emplazamiento de la antigua iglesia de Mattaincourt donde había oficiado. Aquí se pueden admirar las magníficas vidrieras de Gabriel Loire, los vanos, la bóveda estrellada, el relicario de madera dorada donado por la duquesa de Lorena y la capilla de las reliquias a la derecha del coro.

