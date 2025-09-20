Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de la Tour du Plô Saint-Yrieix-la-Perche
7 Rue de la Tour du Plô Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Donjon du XIIIème s. à visiter sur 3 niveaux, accueillant une médiation sur l’édifice, avec une terrasse panoramique. .
7 Rue de la Tour du Plô Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
