Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Coussac-Bonneval
Place Petit de la Fosse Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Remaniée au XVème siècle, cette église est dédiée à Saint Saturnin. Elle abrite une litre funéraire du XVIème siècle de la famille De Bonneval, une fresque dorée à la feuille d’or qui représente l’hommage du doge de Venise au Pape Jules II, une Pieta en bois du XVIe s., une Vierge au rosaire du XVIe s, … De magnifiques fresques ont été découvertes à l’intérieur lors de sa restauration . Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1978. .
Place Petit de la Fosse Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
