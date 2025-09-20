Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval

Place Petit de la Fosse Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Remaniée au XVème siècle, cette église est dédiée à Saint Saturnin. Elle abrite une litre funéraire du XVIème siècle de la famille De Bonneval, une fresque dorée à la feuille d’or qui représente l’hommage du doge de Venise au Pape Jules II, une Pieta en bois du XVIe s., une Vierge au rosaire du XVIe s, … De magnifiques fresques ont été découvertes à l’intérieur lors de sa restauration . Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1978. .

Place Petit de la Fosse Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

