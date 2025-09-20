Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Glandon Glandon

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Glandon

Place de l’Église Glandon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Les parties les plus anciennes de l’église datent des XIIème et XIIIème siècles. Elle possède un chœur en cul-de-four, un clocher-porche du XVIIème siècle ainsi qu’une intéressante voûte en châtaignier réalisée en 1991. A découvrir une Vierge en bois portant l’Enfant (XIIème siècle), une statue représentant St-Jean-Baptiste, un tableau mettant en scène la mort de la Vierge… .

Place de l'Église Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

