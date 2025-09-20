Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille La Roche-l’Abeille

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille

Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Edifice de style gothique du XIIIème s. contenant de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIXème s. Des fiches explicatives présentent l’édifice et le mobilier. .

Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 71 21

