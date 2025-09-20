Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille La Roche-l’Abeille
Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille
Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Edifice de style gothique du XIIIème s. contenant de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIXème s. Des fiches explicatives présentent l’édifice et le mobilier. .
Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 71 21
