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AGENDA · La Roche-l'Abeille

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille La Roche-l’Abeille

samedi 19 septembre 2026 · La Roche-l'Abeille

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille La Roche-l’Abeille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place du 11 Novembre 1918
Ville
87800 La Roche-l'Abeille
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

La Roche-l’Abeille

Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille

Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Edifice de style gothique du XIIIème s. contenant de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIXème s. Des fiches explicatives présentent l’édifice et le mobilier.   .

Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 71 21 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix

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