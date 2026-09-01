Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille La Roche-l’Abeille
samedi 19 septembre 2026 · La Roche-l'Abeille
Informations pratiques
La Roche-l’Abeille
Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille
Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Edifice de style gothique du XIIIème s. contenant de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIXème s. Des fiches explicatives présentent l’édifice et le mobilier. .
Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 71 21
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de La Roche l’Abeille La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix
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